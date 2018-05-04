2018/05/04 | 19:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصور| فريق هندسي يشييد بأول فندق فضائي على الأرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/04 | 19:20.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور| فريق هندسي يشييد بأول فندق فضائي على الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور| فريق هندسي يشييد بأول فندق فضائي على الأرض) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور| فريق هندسي يشييد بأول فندق فضائي على الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).