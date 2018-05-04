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“غوغل” تنوي طرح تحديث يزيل أكثر الأمور إزعاجا لمستخدمي الإنترنت
2018/05/04 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية، أنها تنوي طرح تحديث جديد سيزيل أكثر الأمور إزعاجا لمستخدمي الإنترنت.

وأوضح موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص أن التحديث الجديد سيتركز على مستخدمي متصفح الإنترنت “غوغل كروم”.

ويمنح التحديث، الذي سيحمل رقم “غوغل كروم 65″، المستخدم إمكانية إسكات تشغيل مقاطع الفيديو آليا، عبر المتصفح، سواء على نسخة “الويب” أو النسخ المخصصة للهواتف الذكية.

ويأتي هذا التحديث قبيل مؤتمر “غوغل” للمطورين، الذي ستعلن فيه الشركة جملة من التحديثات والأخبار السارة لكافة مستخدميها.

ومن المتوقع أن يؤثر التحديث الجديد على أكثر من ألف موقع شهير يستخدم تلك الخاصية، التي تصيب بعض المستخدمين بالإزعاج، خاصة وأنها تستهلك باقات الإنترنت الخاصة بهم.

وتسمح الخاصية الجديدة لمتصفح “غوغل كروم” لكافة المستخدمين، بإمكانية تشغيل تلك التقنية على مواقع بعينها وإسكاتها على مواقع أخرى./ انتهى 25

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