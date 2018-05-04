الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يعلن عن فوز ليفربول بالدوري على حساب ريار مدريد

2018/05/04 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في خطأ محرج اليوم الجمعة، بعدما أعلن عن طريق الخطأ، فوز ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتأهّل ليفربول إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي، بعد تخطي روما الإيطالي في الدور نصف النهائي (7-6) في مجموع المباراتين، ليحجز موعدا مع ريال مدريد الإسباني الذي بدوره اجتاز عقبة بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (4-3).

ونشر موقع "يويفا"، صورة على رأس صفحة التاريخ في قسم دوري الأبطال، مكتوب عليها "موسم 2017-2018..



البطل: ليفربول".



انتهى/خ.

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