القبض على 4 من تنظيم داعش

2018/05/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 4 من تنظيم داعش04 May,2018اعلن فوج الرد السريع الأول ( قوة سوات ) التابع لقيادة شرطة نينوى انه وبناءً على تعاون المواطنين تم القاء القبض على أربعة عناصر خطيرة من تنظيم داعش الإرهابي والمطلوبين قضائياً بعدة جرآئم جنائية والصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب، وقد تم القبض عليهم في قصبة بادوش وقريتي البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل.

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