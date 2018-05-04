صحيفة تتحدث عن الأزمة

2018/05/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأزمة الأصعب"، هذا ما تحدثت عنه تقارير صحفية إسبانية، عما ينتظر اللاعب المصري محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع فريقه ليفربول وريال مدريد الإسباني.

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