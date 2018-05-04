ترامب يعلن تحديد موعد ومكان لقاء زعيم كوريا الشمالية

2018/05/04 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم تحديد الموعد والمكان لزيارة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون".

وأوضح ترامب خلال حديثه مع المراسلين قبل مغادرته البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن تفاصيل اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية سوف يتم الإعلان عنها قريباً.

وكان البيت الأبيض صرح بأن القمة التاريخية مع القائد الآسيوي قد تتم خلال الشهر الجاري طالما أن كوريا الشمالية تقدم تنازلات.

ويأتي ذلك بعد عقد قمة تاريخية بين زعيم كوريا الشمالية ورئيس جارتها الجنوبية في الأسبوع الماضي وسط تعهدات بإنهاء حالة الحرب ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك العديد من التحركات التي تمت بشأن الأمريكيين المحتجزين في كوريا الشمالية.

ومن جانب أخر، أبدى ترامب رغبته التحدث مع المستشار الخاص "روبرت مولر" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

كما شدد على أنه يريد ضمان أن تتم معاملته بشكل عادل.

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