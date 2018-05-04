بالفيديو: شلون نصوّت بيوم الاقتراع؟

2018/05/04 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحضيرا للانتخابات النيابية، نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيديو تشرح فيه اجراءات التصويت للمواطنين العراقيين في يوم الاقتراع.

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