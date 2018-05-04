قرعة أمم آسيا 2019.. ومجموعة متوزانة للعراق

2018/05/04 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت نتائجها كالآتي:المجموعة الأولى: الامارات – البحرين- الهند- تايلاند.المجموعة الثانية: أستراليا- الأردن- فلسطين- سورية.المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية- الفلبين- قرغيزستان- الصين.المجموعة الرابعة: إيران- العراق- اليمن- فيتنام.المجموعة الخامسة: السعودية- كوريا الشمالية- لبنان- قطر.المجموعة السادسة: اليابان- تركمنستان- عُمان- أوزبكستان.انتهى

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