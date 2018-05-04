الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


تعرف على قرعة بطولة آسيا لكرة القدم
2018/05/04 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

أسفرت قرعة بطولة آمم آسيا، الجمعة، عن وقوع منتخبنا الوطني العراقي في المجموعة الرابعة من المنافسات.

وبموجب القرعة فان منتخبنا سيخوض مواجهات دور المجموعات امام منتخبات إيران واليمن وفيتنام.

واسفرت باقي المجموعات عما يلي:

المجموعة الأولى:

الامارات

البحرين

 الهند

تايلاند

المجموعة الثانية:

استراليا

الأردن

فلسطين

سورية

المجموعة الثالثة:

كوريا الجنوبية

 الفلبين

قرغيزستان

الصين

المجموعة الخامسة:

السعودية

كوريا الشمالية

لبنان

قطر

المجموعة السادسة:

اليابان

تركمنستان

سلطنة عمان

أوزبكستان

ومن المقرر ان تستضيف دولة الإمارات البطولة، خلال الفترة من 5 من كانون الثاني ولغاية الأول من شباط المقبلين.انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على قرعة بطولة آسيا لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على قرعة بطولة آسيا لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ رووداو تزور مسقط رأس الفيلسوف كارل ماركس في الذكرى المئوية الثانية لميلاده
⋙ الاعلام الامني يعلن العثور على كدس كبير للمتفجرات غرب الموصل
⋙ موسكو تكشف عن قنوات تمويل “الخوذ البيضاء” في سوريا
⋙ "أرض النفاق" في السعودية مسلسل ممنوع عرضه
⋙ سعد معن لـ”واع”: إجراءات خاصة ستدخل حيز التنفيذ لحماية العملية الانتخابية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يطلق على المتظاهرين غازا «محرما دوليـا» 
⋙ بالفيديو: شلون نصوّت بيوم الاقتراع؟
⋙ بالصور| فريق هندسي يشييد بأول فندق فضائي على الأرض
الأكثر شيوعا