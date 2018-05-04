2018/05/04 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



أسفرت قرعة بطولة آمم آسيا، الجمعة، عن وقوع منتخبنا الوطني العراقي في المجموعة الرابعة من المنافسات.

وبموجب القرعة فان منتخبنا سيخوض مواجهات دور المجموعات امام منتخبات إيران واليمن وفيتنام.

واسفرت باقي المجموعات عما يلي:

المجموعة الأولى:

الامارات

البحرين

الهند

تايلاند

المجموعة الثانية:

استراليا

الأردن

فلسطين

سورية

المجموعة الثالثة:

كوريا الجنوبية

الفلبين

قرغيزستان

الصين

المجموعة الخامسة:

السعودية

كوريا الشمالية

لبنان

قطر

المجموعة السادسة:

اليابان

تركمنستان

سلطنة عمان

أوزبكستان

ومن المقرر ان تستضيف دولة الإمارات البطولة، خلال الفترة من 5 من كانون الثاني ولغاية الأول من شباط المقبلين.انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على قرعة بطولة آسيا لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على قرعة بطولة آسيا لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).