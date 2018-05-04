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نتائج مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم اليوم الجمعة
2018/05/04 | 19:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تغلب فريق كربلاء على مضيفه الطلبة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الأسبوع السادس من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب بسام قابل في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليهدي فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده الى النقطة 17 في المركز قبل الأخير، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 29 في المركز الثالث عشر.وفي بقية المباريات، تعادل الحدود مع نفط الوسط 2-2، فيما تغلب الصناعات الكهربائية على نفط ميسان 2-1.انتهى ع.خ

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