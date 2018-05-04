ترمب: حددنا مكان وزمان لقاء زعيم كوريا الشمالية

2018/05/04 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن موعد ومكان انعقاد القمة التاريخية التي ستجمع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون تم تحديدهما وسيعلنان قريباً.

وقال ترمب قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى تكساس "لدينا الآن موعد وتم تحديد المكان، وسنعلنهما قريباً".

وأشار ترمب يوم الاثنين إلى أنه يتطلع لعقد الاجتماع في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.



وهو المكان الذي التقى فيه كيم رئيس كوريا الجنوبية مون جاي -إن.

ورد الرئيس الأميركي أيضا الجمعة على معلومات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز"، مفادها أنه طلب من البنتاغون تحضير خيارات لخفض عدد الجنود الأميركيين المتواجدين في كوريا الجنوبية.

ونفى ترمب ذلك قائلاً إن هذا الخيار "ليس مطروحاً على الطاولة"، مشيراً إلى أنه يرغب في "توفير المال" على المدى الطويل.

من جانب آخر قال "الأمور تسير جيداً في ملف الرهائن"، في إشارة إلى ثلاثة رعايا أميركيين موقوفين في كوريا الشمالية.



وكان الرئيس الأميركي كتب في تغريدة الأربعاء إن إعلاناً حول مصيرهم سيكون وشيكاً.

وبعد سنوات من التوتر الشديد حول البرامج النووية والباليستية لكوريا الشمالية، تشهد شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع السنة حركة تهدئة لافتة تبلورت بالقمة التي عقدت أخيراً بين الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي على الحدود بين البلدين.





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