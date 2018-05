عبطان: غداً افتتاح ملعب النجف الدولي

2018/05/04 | 19:55

تفتتح وزارة الشباب والرياضة يوم غد السبت ملعب النجف الدولي سعة 30 الف متفرج، في احتفالية يرعاها رئيس الوزراء حيدر العبادي وتتضمن فقرات متنوعة ومباراة تجمع نجوم المنتخبات الوطنية السابقين مع منتخب نجوم النجف السابقين.

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “افتتاح صرح رياضي ستراتيجي في محافظة النجف بأياد عراقية من موظفي ومهندسي وزارة الشباب والرياضة يشكل انجازا جديدا ضمن المشاريع الكبيرة، بعد افتتاح ملاعب البصرة وكربلاء وميسان واعادة تأهيل ملعب الشعب، فضلا عن مشروع الكفل وعفك والشطرة”.

وأكد “قريباً سيتم افتتاح قاعة الحلة بعد قاعة بلد، وفي شهر حزيران المقبل ومع اعياد عيد الفطر سيتم افتتاح ملعب الكوت 20 الف متفرج، وبعدها الزوراء والحبيبية وبقية الملاعب”.

وبين أن “العراقيين قادرون على تحقيق انجازات كبيرة ويقودون ثورات اعمار في كل المجالات، ليس فقط بالمشاريع الرياضية”، موضحا ان “المقومات الموجودة في العراق ليست موجودة في اغلب دول العالم من موارد بشرية واموال، وعلينا ان نستثمرها ونتعامل معها باحترافية عالية حتى نصل الى النجاحات المنشودة”.

