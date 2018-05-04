ترامب: حددنا زمان ومكان لقائي بزعيم كوريا الشمالية

2018/05/04 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …اكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه تم تحديد مكان وزمان اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لافتا إلى أنه سيتم إعلان ذلك “قريبا جدا”.وقال ترامب، قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية تكساس، “لدينا الآن موعد وتم تحديد المكان، وسنعلنهما قريبا”.

وكان زعيم كوريا الشمالية قد أظهر تغييرا مفاجئا في سياساته، متعهدا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإجراء مباحثات مع ترامب، بعد أن تبادل الاثنان التهديدات والشتائم.

وأكدت الاستخبارات الأميركية أن السلطات الكورية الشمالية، بدأت بالفعل في سحب الأسلاك من أنفاق موقع “بونغي- ري” النووي، استعدادا لإغلاقه.

وجاء ذلك الإجراء بعد أيام من اللقاء التاريخي الذي جمع زعيم كوريا الشمالية، ورئيس كوريا الجنوبية مون جي-إن، الجمعة الماضي.

وبحسب ما نقلت “سي بي إس نيوز” عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، فإن كيم، قد وعد بإغلاق موقع التجارب النووية في شهر مايو الجاري.

وكان كيم قد وعد في القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الكوري الجنوبي، بالعمل على نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، دون أن يضع جدولا زمنيا لتنفيذ هذا القرار.انتهى/25

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