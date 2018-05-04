البيشمركة: الحكومة العراقية غير مستعدة لفتح طريق يربط الموصل بدهوك

2018/05/04 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حمّل قائد القوتين الأولى و"كولان" الخاصتين منصور بارزاني يوم الجمعة الحكومة العراقية مسؤولية عدم إعادة فتح طريق زمار – ربيعة الذي يربط بين محافظة دهوك في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى.

وقال بارزاني للصحفيين اليوم من محور ربيعة، إن "حكومة إقليم كوردستان لم تقطع الطريق عن أهالي تلك منطقة"، مستدركا القول ان "الحكومة العراقية غير مستعدة لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، وهي من اغلقته، وتفتري التهم على قوات البيشمركة بما يخص هذا الامر".

وأشار الى ان إقليم كوردستان على استعداد دائما لفتح الطريق المذكور اذا كان الطرف المقابل مستعد لذلك.

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