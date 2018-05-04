الجمارك: ضبط ١٢ شاحنة تحمل مواد منتهية الصلاحية في طريبيل الحدودي

2018/05/04 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة، ضبط 12 شاحنة محملة بمنظفات منتهية الصلاحية عبر مركز جمرك طريبيل الحدودي.وقال مدير اعلام الهيئة جعفر كمر لوكالة الانباء العراقية (واع): ان “مركز طريبيل الحدودي ضبط 12 شاحنة تحمل منظفات منتهية الصلاحية”، مبينا ان “لجنة الكشف الجمركي دققت في العلامة والتفاصيل الفنية تبين انه تم اخفاء […]

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