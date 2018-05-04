الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الجمارك: ضبط ١٢ شاحنة تحمل مواد منتهية الصلاحية في طريبيل الحدودي
2018/05/04 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة، ضبط 12 شاحنة محملة بمنظفات منتهية الصلاحية عبر مركز جمرك طريبيل الحدودي.

وقال مدير اعلام الهيئة جعفر كمر لوكالة الانباء العراقية (واع): ان “مركز طريبيل الحدودي ضبط 12 شاحنة تحمل منظفات منتهية الصلاحية”، مبينا ان “لجنة الكشف الجمركي دققت في العلامة والتفاصيل الفنية تبين انه تم اخفاء […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/05/6967b025-24cf-4363-be17-ffb27a3d644e-225x300
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: ضبط ١٢ شاحنة تحمل مواد منتهية الصلاحية في طريبيل الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك: ضبط ١٢ شاحنة تحمل مواد منتهية الصلاحية في طريبيل الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ رووداو تزور مسقط رأس الفيلسوف كارل ماركس في الذكرى المئوية الثانية لميلاده
⋙ الاعلام الامني يعلن العثور على كدس كبير للمتفجرات غرب الموصل
⋙ موسكو تكشف عن قنوات تمويل “الخوذ البيضاء” في سوريا
⋙ "أرض النفاق" في السعودية مسلسل ممنوع عرضه
⋙ سعد معن لـ”واع”: إجراءات خاصة ستدخل حيز التنفيذ لحماية العملية الانتخابية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يطلق على المتظاهرين غازا «محرما دوليـا» 
⋙ بالفيديو: شلون نصوّت بيوم الاقتراع؟
⋙ بالصور| فريق هندسي يشييد بأول فندق فضائي على الأرض
الأكثر شيوعا