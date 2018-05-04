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العبادي يأمر بادخال الاجهزة الامنية والتشكيلات العسكرية بحالة انذار حتى اعلان نتائج الانتخابات
2018/05/04 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الجمعة، بإدخال القطعات العسكرية والاجهزة الامنية كافة بالانذار وايقاف الاجازات اعتباراً من اليوم (٢٠١٨/٥/٤ ) لغاية اعلان النتائج الرسمية للانتخابات.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في العراق في الثاني عشر من ايار الحالي.

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