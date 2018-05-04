الصحة العالمية توصي بالحد من الدهون المشبعة والمتحولة لخفض الإصابة بأمراض القلب

2018/05/04 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، إن على البالغين والأطفال ألا يتناولوا أكثر من 10% من السعرات الحرارية اليومية في شكل دهون مشبعة، مثل الموجودة في اللحم والزبدة، و1% من الدهون المتحولة، وذلك للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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