الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق وتسجل مكاسب أسبوعية

2018/05/04 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية جلسة تداولات اليوم الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية، بعد بيانات اقتصادية ونتائج أعمال الشركات، وترقب محادثات الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة.

وجاء صعود البورصات الأوروبية مع تعافي الأسهم الأمريكية خلال الجلسة، مع إشارات إيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين حسمبا ذكر وزير الخزانة الأمريكي، مع طلب الولايات المتحدة لبكين بخفض الرسوم الجمركية.

وفي إطار تواصل الشركات في إعلان نتائج أعمالها خلال الربع الأول، ارتفع سهم "فيراري" بنحو 7.7% بعد الإعلان عن أرباح فصلية قوية.

كما كانت أسهم وسائل الإعلام الأفضل أداءً، حيث ارتفع سهم "بيرسون" بنحو 7.6% بعد نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الأول.

وأظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي، كما تراجع نمو مبيعات التجزئة خلال مارس.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6% إلى 387.03 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.

كما صعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.9% إلى 7567.1 نقطة، ليحقق مكاسب بنفس النسبة خلال الأسبوع الماضي.

فيما حقق "داكس" الألماني مكاسب أسبوعية بنحو 1.9% بعدما أغلق مرتفعاً بنسبة 1% عند 12819.6 نقطة.

أما "كاك" الفرنسي فقد ارتفع بنحو 0.3% إلى 5516.05 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.1942 دولار.

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