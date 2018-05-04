حزب الشعوب الديمقراطي يرشح دميرتاش رسميا للرئاسة التركية

2018/05/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) رسميا اليوم الجمعة، ترشيح رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، وذلك بالرغم من كونه في السجن حاليا.

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