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حزب الشعوب الديمقراطي يرشح دميرتاش رسميا للرئاسة التركية
2018/05/04 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) رسميا اليوم الجمعة، ترشيح رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، وذلك بالرغم من كونه في السجن حاليا.

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