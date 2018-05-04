وزير النقل يضع حجر الاساس لميناء الواصلية في البصرة

2018/05/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن المكتب الإعلامي لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي، اليوم الجمعة، أن الاخير وضع حجر الاساس لميناء الواصلية في محافظة البصرة، فيما بين أن المرفأ سيوفر 3000 آلاف فرصة عمل.وأضاف المكتب، "شارك في تلك المراسم وفد دبلوماسي ايراني رفيع"، مشيرا الى أن هذا الوفد "أبدى استعداده التام للتعاون من اجل إنجاح هذا المنفذ المهم".

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