تعرف على الكأس الجديد لأمم آسيا وتعوذية بطولة 2019

2018/05/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سوف يحظى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بفرصة مشاهدة رفع نسخة جديدة مذهلة من الكأس التي سيرفعها أبطال بطولة كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات 2019، بعد المباراة النهائية التي تقام على ملعب مدينة زايد الرياضية، في أبوظبي، بتاريخ 1 شباط/فبراير 2019.وتم الكشف عن النسخة الجديدة من الكأس من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة واللاعب الدولي السابق لمنتخب الإمارات زهير بخيت خلال القرعة النهائية المثيرة لبطولة كأس آسيا لعام 2019 التي أقيمت في برج خليفة بدبي.وقد صممت النسخة الجديدة من الكأس من قبل شركة توماس ليتي العالمية الشهيرة في صناعة الفضة في لندن، الكأس الجديدة تربط بين البلاغة والروح القوية بصفتها ثاني أقدم بطولة لكرة القدم القارية.صمم حرفيو توماس ليتي وصنعوا على المستوى العالمي بعض الجوائز الرياضية الأكثر شهرة، وقد احتاج تصميم وتنفيذ الكأس الجديدة إلى 450 ساعة، مروراً بأيدي 12 حرفياً مختلفاً.وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان: منذ عام 1956 كان لدينا ذات الكأس، وتماشياً مع المستقبل الجديد والمثير للمنافسة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقديم كأس جديدة، وهو تعبر عن الإثارة والتشويق في البطولة المُقبلة.وأضاف: يثق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وجود شركة توماس ليتي في جميع تصاميمنا منذ عام 1997، وأنا سعيد برؤية هذه العلاقة تزدهر بهذه الكأس الرائعة الذي تتلاءم مع أهم بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وتعتبر الكأس الجديدة رائدة من ناحية التصميم ويبلغ ارتفاعها 78 سم وعرضها 42 سم، وهي مصنوعة بوزن 15 كيلوغرام من السبائك الفضية الاسترلينية.وعندما ترفع الكأس في النهائي تفصل القاعدة عن الكأس والتي تحتوي على سجل بأسماء المنتخبات السابقة الفائزة باللقب.وقال كيفن بيكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة توماس ليتي: لقد تشرّفنا بتصميم وصنع هذه الجائزة المميزة في مجال الرياضة وتحديداً كرة القدم.وتابع: تعبر الكأس الجديدة عن المناطق الخمس التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتجانس عضوياً في تناغم ومنافسة.في حين تم تطوير تقنيات حرفية جديدة، واستخدم هذا التصميم الحديث مهارات صياغة الفضة التقليدية، بما في ذلك 230 ساعة من عملية دق الصفائح المسطحة من الفضة في هذا الشكل.وتواصلت الإثارة والحماس لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، وذلك من خلال الكشف عن التعويذتين الرسميتين للبطولة {منصور وجراح}، خلال سحب قرعة النهائيات يوم الجمعة في برج خليفة بمدينة أبو ظبي.وتم اختيار تعويذتي البطولة كي تعبرا عن العشق والحماس الذين تحظى بهما لعبة كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كافة أرجاء قارة آسيا، وكذلك للتعبير عن الترابط والتناغم في قارة آسيا.وقام بالكشف عن تعويذتي البطولة سعادة عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة خلال سحب القرعة.وقال العواني: اللجنة المحلية المنظمة متحمسة لفكرة أن منصور وجراح سيلعبان دوراً مهماً في التعبير عن روح الثقافة الإماراتية، وكذلك في استقطاب اهتمام الجماهير، ونأمل أـن يترك منصور وجراح إرثاً من خلال إلهام أجيال المستقبل لعشق لعبة كرة القدم.وأضاف: سوف يحظى الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة بفرصة مشاهدة منصور وجراح خلال رحلتهما في أرجاء البلاد حتى انطلاق البطولة في كانون الثاني/يناير 2019.ويشار إلى أن شخصية {منصور} تعبر عن طموحات ملايين الأطفال والشباب في قارة آسيا، من خلال حلم تمثيل البلاد على المستوى الآسيوي، وهو يمتلك حماس كبير وطموح في رفع ألوان بلاده في أهم بطولة قارية.ويشارك منصور في تحقيق حلمه الصقر {جراح} الذي سيقف إلى جانبه خلال تحية اللاعبين والجماهير في نهائيات كأس آسيا 2019، ليعبر الثنائي عن شعار البطولة {جمع قارة آسيا}.وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: مع توسيع بطولة كأس آسيا، التزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم متعة وإثارة أكبر للجماهير، وأود أن أشيد باللجنة المحلية المنظمة على قيامها بزيادة رقعة انتشار البطولة لضمان وصولها للجماهير في القارة وخارجها.ويشار إلى أن {جراح} يرمز إلى طائر الصقر، وهو شعار دولة الإمارات، وهو يمتاز بالسرعة الفائقة ودقة النظر، ويجيد {جراح} مهارات كرة القدم بعدما تعلمها من أبرز نجوم اللعبة في القارة.وبعد الإعلان رسمياً عن تعويذتي البطولة، يبدأ منصور وجراح رحلة الترويج للنهائيات، ضمن الاستعداد لانطلاق المنافسات يوم 5 كانون الثاني/يناير.ويشارك العراق في بطولة أمم آسيا ضمن المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات إيران وفيتنام واليمن.يذكر ان العراق قد توج لأول مرة في تاريخ مشاركته بالبطولة الآسيوية عام 2007.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الكأس الجديد لأمم آسيا وتعوذية بطولة 2019) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الكأس الجديد لأمم آسيا وتعوذية بطولة 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).