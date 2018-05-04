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فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يطلق على المتظاهرين غازا «محرما دوليـا» 
2018/05/04 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أفاد أحمد البديري، مراسل الغد من شرق غزة، أن ما يحدث في قطاع غزة يحتاج لقرار سياسي للذهاب لمحكمة الجنايات الدولية بسبب أن إسرائيل تستخدم غازا مسيلا للدموع محرما دوليا، مشيرا إلى أن الاحتلال قد يقصف غزة بعد انتهاء الجمعة السادسة لمسيرة العودة، للمزيد من التفاصيليسردها مع الإعلامي علاء الشيخ، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

?ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| مراسل الغد: الاحتلال يطلق على المتظاهرين غازا «محرما دوليـا» ) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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