2018/05/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمختبر لفحص المواد الغذائية في البصرة

4 مايو, 2018 | 7:44 م - عدد القراءات: 18 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الجمعة ، من إخماد حريق اندلع في المختبر الكيميائي لفحص المواد الغذائية التابعة لدائرة صحة البصرة والواقع في منطقة الجمعيات وسط مركز المدينة دون أن يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية باستثناء أضرار مادية لحقت بأجزاء من المختبر.

وقال مصدر في تصريح تابعه “الموقف العراقي” إن ” التحقيقات الأولية تشير إلى أن تماسا كهربائيا أدى إلى اندلاع الحريق” .

وأوضح أن ” عدد من المنتسبين المتواجدين في المختبر تمكنوا وعن طريق أجهزة الإطفاء الموجودة في المختبر من السيطرة على النيران وعدم انتقالها إلى أماكن أخرى ما سهل عملية إخماده من قبل فرق الدفاع المدني فيما بعد”.

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