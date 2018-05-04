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العراق في مجموعة متوازنة بكأس آسيا 2019
2018/05/04 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران وفيتنام واليمن، وذلك في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

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