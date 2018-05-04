العراق يواجه اليمن وفيتنام وايران ضمن نهائيات كأس اسيا

2018/05/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:احتضنت مدينة ابو ظبي الاماراتية، اليوم الجمعة، قرعة نهائيات اسيا للنسخة الـ17، التي ستقام في الامارات من 5-1-2019 لغاية 1-2-2019 والت تضم 24 منتخباً.وجرت القرعة بحضور النجم الدولي الإماراتي السابق زهير بخيت ، كما يشهد الحفل أيضاً الكشف عن تعويذة البطولة والكرة الرسمية للمسابقة إلى جانب فعاليات أخرى.

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واسفرت القرعة في عن وجود ستة مجاميع ، التي اولها كانت (البحرين - الهند - تايلاند – الامارات)، فيما كانت الثانية (الاردن - فلسطين - سوريا – استراليا)، حيث ستكون الثالثة (الفلبين - قيرغستان - الصين - كوريا الجنوبية) اما الرابعة (اليمن - فيتنام - العراق – ايران) وفي الخامسة (كوريا الشمالية - لبنان - قطر – السعودية) اما الاخيرة (تركمانستان - عمان - اوزبكستان – اليابان).ويتأهل إلى الدور المقبل أبطال المجموعات وأصحاب المركز الثاني وأفضل أربع منتخبات حصلوا على المركز الثالث،وبهذا سيكون لدينا 16 منتخباً لمتابعة الطريق نحو النهائي.يشار الى ان نهائيات كأس آسيا تعتبر2019 الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تشهد مشاركة 24 منتخباً تخوض 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب في أربع مدن مضيفة، هي أبو ظبي والعين ودبي والشارقة.

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