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الاتحاد الأوروبي يوقف سيميوني لأربع مباريات منها نهائي الدوري الأوروبي
2018/05/04 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ومن المقرر أن يلتقي اتلتيكو مدريد مع مرسيليا في ليون في المباراة النهائية في السادس عشر من الجاري.

وسيتابع سيميوني المباراة من المدرجات.

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