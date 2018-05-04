أخبار ريال مدريد | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل الكلاسيكو ضد برشلونة

2018/05/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

يفتح استاد كامب نو أبوابه لاستضافة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد القادم 6 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 20 شعبان 1439 هجرياً، وستقام هذه القمة في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني.





سيدخل الملكي اللقاء وهو منتشياً بعبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أن أقصى باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ في طريقه للمباراة الختامية التي سينازل فيها ليفربول، لكن الوضع مختلفاً تماماً بالنسبة للميرينجي في الليجا، حيث يحتل حتى الآن المركز الثالث برصيد 71 نقطة، متخلفاً عن أتلتيكو مدريد بـ4 نقاط، فيما حسم برشلونة اللقب قبل النهاية بعدة أسابيع.



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سيكون هذا اللقاء ثأرياً بالنسبة لزيدان، حيث أنه خسر من البلاوجرنا بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الكلاسيكو السابق الذي جمع الفريقين في سانتياجو بيرنابيو، ما يعني أنه سيقاتل على العودة من الكامب نو منتصراً على بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.





ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد قبل موقعة الأحد القادم ضد برشلونة..





غيابات ريال مدريد - الإصابات والإيقافات سيغيب عن ريال مدريد الظهير الأيمن دانييل كارباخال بداعي الإصابة، وقد يلحق به رافائيل فاران لنفس السبب إذا قرر الجهاز الطبي للملكي ذلك، ولن يفتقد البلانكوس أي لاعب للإيقاف.





💪🏃‍♂ @isco_alarcon #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/NqrKi5OdDZ

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) May 3, 2018 التشكيل المتوقع سيبدأ زيدان بطريقته المعتادة، وسيدفع بناتشو بدلاً من كارباخال المصاب، وخيسوس فاييخو بدلاً من فاران المحتمل غيابه لنفس السبب.





التشكيل | 4-3-1-2

كيلور نافاسمارسيلو - سيرخيو راموس - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديزتوني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتشماركو أسينسيوكريستيانو رونالدو - جارث بيل

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 20 شعبان 1439 هجرياً، في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة على أكثر من قناة في مجموعة بي إن سبورتس.





المباراة برشلونة - ريال مدريد الموعد الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 20 شعبان 1439 هجرياً 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة الملعب كامب نو الحكم خوسيه مونتيرو القنواة الناقلة beIN SPORTS HD 1 beIN SPORTS HD 3 beIN SPORTS HD11 beIN SPORTS HD 14 beIN SPORTS HD 17 beIN SPORTS 4

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