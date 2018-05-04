2018/05/04 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن مركز الإعلام الامني، الجمعة، عن العثور على 30 عبوة ناسفة و21 مسطرة تفجير غرب مدينة الموصل في محافظة نينوى.واضاف رسول، أن "هذه العبوات من مخلفات عصابات داعش الارهابية"، مبينا ان "الجهد الهندسي للفرقة قام بتدميره موقعيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن العثور على 30 عبوة ناسفة و21 مسطرة تفجير غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن العثور على 30 عبوة ناسفة و21 مسطرة تفجير غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).