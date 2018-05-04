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الاعلام الامني يعلن العثور على 30 عبوة ناسفة و21 مسطرة تفجير غرب الموصل
2018/05/04 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن مركز الإعلام الامني، الجمعة، عن العثور على 30 عبوة ناسفة و21 مسطرة تفجير غرب مدينة الموصل في محافظة نينوى.واضاف رسول، أن "هذه العبوات من مخلفات عصابات داعش الارهابية"، مبينا ان "الجهد الهندسي للفرقة قام بتدميره موقعيا".

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