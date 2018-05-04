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نقاش ساخن في 'صالون سياسي' بشأن دخول المستقلين في قوائم حزبية ومن يتحمل الاخطاء السياسية السابقة
2018/05/04 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/الغد برس:"صالون سياسي"، برنامج اطلقته "الغد برس" لتسليط الضوء على العملية السياسية مع قرب الانتخابات البرلمانية لعام 2018 واقامة مناظرة بين القوى المتنافسة في الانتخابات، حيث العنوان الأبرز في هذه المرحلة هو، "تغيير سياسي ام تكرار؟".

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الحلقة الثامنة من البرنامج تناولت فكرة دخول المرشحين المستقلين في القوائم الحزبية ومدى تأثيرهم فيها، فضلا انه من يتحمل الاخطاء السياسية السابقة.حيث ان ضيوف الحلقة كل من مرشح تحالف الفتح موسى سلطان المياحي، ونجم الربيعي مرشحا عن تحالف بيارق الخير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقاش ساخن في 'صالون سياسي' بشأن دخول المستقلين في قوائم حزبية ومن يتحمل الاخطاء السياسية السابقة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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