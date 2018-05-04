البيت الأبيض: ترامب سيقرر الخطوات المقبلة بشأن التجارة مع الصين

2018/05/04 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة إن مسؤولين تجاريين أمريكيين أجروا مناقشات صريحة مع نظرائهم الصينيين في يومين من الاجتماعات الثنائية في بكين، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب سيقرر الخطوات القادمة.

وقال البيان “أجرى الوفد مناقشات صريحة مع مسؤولين صينيين بشأن إعادة التوازن إلى العلاقة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، وتحسين حماية الصين للملكية الفكرية، وتحديد السياسات التي تفرض انتقالا جائرا للتكنولوجيا”.

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