الاتجاه تنشر قرعة كأس امم اسيا 2019

2018/05/04 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اجرى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ، اليوم الجمعة ، قرعة كأس امم اسيا 2019 في الامارات .

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول، والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 يضاف لها 4 منتخبات حققت أفضل مركز ثالث في كل مجموعة.

وستكون المباراة الافتتاحية بين المنتخب الإماراتي مع نظيره البحريني يوم 5 كانون الثاني 2019.

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:

المجموعة الأولى:

الإمارات

تايلاند

الهند

البحرين

المجموعة الثانية:

أستراليا

سوريا

فلسطين

الأردن

المجموعة الثالثة:

كوريا الجنوبية

الصين

قرغيزستان

الفلبين

المجموعة الرابعة:

إيران

العراق

فيتنام

اليمن

المجموعة الخامسة:

السعودية

قطر

لبنان

كوريا الشمالية

المجموعة السادسة:

اليابان

أوزبكستان

عمان

تركمنستان

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