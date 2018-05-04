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هل سيكون سيميوني حاضرا في نهائي الدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد ؟
2018/05/04 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_ يعد دييجو سيميوني من أفضل المدربين في العالم ولكن يعيبه الإنفعال الزائد والعصبية وهذا ماتسبب في طرده في مباراة ذهاب سيمي فاينال الدوري الأوروبي ضد أرسنال.

سيميوني تعرض للطرد طوال مسيرته مع أتلتيكو ست مباريات غاب على إثرها 20 مباراة ومن المفترض إنه سيغيب أيضا عن نهائي الدوري الأوروبي ضد مارسيليا ومباراتين أخرتين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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