الأهلي × الترجي | مباشر لحظة بلحظة

2018/05/04 | 21:10

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تاريخ مواجهات الأهلي والترجي فى البطولات الأفريقية.

📋 إليكم تاريخ مواجهات فريقنا امام الترجي التونسيسنسعى لتحقيق الفوز رقم 7️⃣ والأول بدوري المجموعات 💪#RoadToNinth#YallaYaAhly pic.twitter.com/xEGWrpk0w0

— Al Ahly SC (@AlAhly) ٣ مايو ٢٠١٨بينما فريق الترجي التونسي، فقد مسيرته في البطولة خلال دور الأربعة والستين، والذي تمكن خلاله من اجتياز عقبة فريق لوئام الموريتاني بخماسية نظيفة بعد التعادل ذهاباً بهدف لكل فريق، فيما واصل تفوقه وأطاح بفريق جور ماهيا الكيني خارج البطولة وألحق به الهزيمة بهدف نظيف بعد التعادل أيضاً ولكن سلبياً

تأهل النادي بعد ان نجح في تحقيق الفوز خلال لقائي الذهاب في مصر بأربعة أهداف نظيفة والإياب في الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على حساب مونانا الجابوني بدور الاثنين والثلاثين

#NEXTCHALLENGE🆚 الترجي التونسي🏆 دوري أبطال افريقيا📆 الجمعة 4 مايو 2018🏟 ستاد برج العرب🕖 9:00 م#RoadToNinth#YallaYaAhly pic.twitter.com/LsJtMvO6Vz

— Al Ahly SC (@AlAhly) ١ مايو ٢٠١٨أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول.........حيث يستضيف ملعب" برج العرب" ديربي شمال أفريقي الذي يجمع الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في قمة كبيرة في أولي لقاءات الفريقين فى المرحلة بدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2018

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