2018/05/04 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واع وضع وزير النقل الكابتن كاظم فنجان الحمامي اليوم الجمعة، الحجر الاساس لمرفأ الواصلية في ناحية السيبة في محافظة البصرة وبعقد تشغيل مشترك مع شركة المدن.وقال الحمامي خلال الحفل الذي حضرته “واع”: ان “هذا المرفأ سيوفر 3000 آلاف فرصة عمل تكون حصراً لاهالي الناحية، فضلا عن الحركة التجارية التي سيلعبها في نقل البضائع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضع الحجر الأساس لمرفأ الواصلية في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضع الحجر الأساس لمرفأ الواصلية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).