بالفيديو.. كيف وصف رئيس اتحاد كرة قطر ملعب النجف؟

2018/05/04 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ثمن رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، دور وزارة الشباب والرياضة ووزيرعا عبد الحسين عبطان في افتتاح الصرح الرياضي الجديد ملعب النجف الدولي ٣٠ الف متفرج.يذكر ان وزارة الشباب تفتتح مساء غد السبت ملعب النجف الدولي سعة 30 الف متفرج وستقيم مباراة افتتاح تجمع بين نجوم العراق والمحافظة السابقين.انتهى

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