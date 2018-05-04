2018/05/04 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة ديالى : ضبط شحنة كبيرة من المكيفات المهربة قرب بعقوبة

4 مايو, 2018 | 8:41 م - عدد القراءات: 26 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء “فيصل العبادي” اليوم الجمعة ، عن ضبط شحنة كبيرة من الميكفات قرب ب‍عقوبة مهربة من دفع الرسوم الجمركية.

وقال “العبادي” في تصريح تابعه “الموقف العراقي” إن “مفارز أمنية من الشرطة في سيطرة قرب مدخل بعقوبة نجحت من ضبط شحنة كبيرة من المكيفات كانت موضوعة في خمسة مركبات حمل وهي مهربة من دفع الرسوم الجمركية”.

وأضاف “العبادي” أن “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحاب المركبات الخمس”، لافتا إلى أن “التهرب من دفع الرسوم الجمركية خرق قانوني وله تأثير على اقتصاد البلاد”.

وأشار “العبادي” إلى انه “أوعزنا بتكريم أفراد المفرزة الأمنية لجهودهم في ضبط شحنة المكيفات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ديالى : ضبط شحنة كبيرة من المكيفات المهربة قرب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ديالى : ضبط شحنة كبيرة من المكيفات المهربة قرب بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).