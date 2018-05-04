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بالفيديو .. مايا دياب تسير بـ
2018/05/04 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو ..

مايا دياب تسير بـ"روب حمام" في شوارع لندن لسبب غريب

متابعة/ سكاي برس

تعرّضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لموقف محرج أثناء تواجدها في لندن، حيثُ ظهرت في مقطع فيديو وهي تسير بـ”روب النوم” في أحد شوارع العاصمة البريطانية بعد أن تعرّضت للسرقة.

ونشرت الفنانة فيديو لها، وهي تسير في الشارع حافية القدمين، مرتدية “روب أبيض” “برنص”، حيث ظهرت وكأنها خارجة من الساونا، لتذهب إلى سيارتها حافية.

عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

مايا دياب تسير بـ"روب حمام" في شوارع لندن لسبب غريبhttp://www.skypressiq.net/l/36810

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