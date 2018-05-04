2018/05/04 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن رئيس شركة "إير فرانس" اعتزامه تقديم استقالته خلال أيام، بعد رفض العاملين بالشركة مقترح زيادات الأجور.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية "جان مارك جانايلاك"، اليوم الجمعة، إنه وضع منصبه مقابل تصويت الموظفين على زيادة مقترحة في الأجور والتي اعتبرتها النقابات قليلة للغاية.

واقترحت "إير فرانس" زيادة رواتب الموظفين بنسبة 7% على مدى 4 سنوات.

ويأتي رفض الموظفين للزيادة المقترحة في الأجور من قبل 55.4% أصوات معارضة من أصل مشاركة أكثر من 80% من العمال في الاستفتاء على المقترح.

وعانت الشركة العاملة في قطاع الطيران من إضرابات لأكثر من 13 يوماً وصراعات على مدار شهرين بسبب مطالبات العمال بزيادة رواتبهم.

وقال "جانيلاك" إنه سيلتزم بالعهد الذي قطعه عند إطلاق تلك المشاورات وسيقوم بتقديم استقالته خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت اتحادات العمال في فرنسا دعت في الشهر الماضي إلى تنظيم إضرابات جديدة خلال مايو الجاري بسبب الخلاف حول زيادة الأجور.

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