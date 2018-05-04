2018/05/04 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاء القبض على ممثلتين اباحيتين في دبي.. والسبب؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/04 | 21:20.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء القبض على ممثلتين اباحيتين في دبي.. والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاء القبض على ممثلتين اباحيتين في دبي.. والسبب؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء القبض على ممثلتين اباحيتين في دبي.. والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).