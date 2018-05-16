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مكتب روحاني: اتخذنا تدابير لمواجهة قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
2018/05/04 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- واع قال محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الجمعة: ان ايران مستعدة لمواجهة قرار إنسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

واشار في تصريح له الى انه “تم منذ عدة أشهر اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة إنسحاب أميركا من الاتفاق النووي”، مؤكدا بالقول: “مستعدون لمواجهة هذا القرار بشكل منطقي”.

وأضاف “قمنا بالتخطيط اللازم بشكل […]

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