اليمن : مصرع أعداد من مرتزقة التحالف السعودي خلال عمليتين بالساحل الغربي والجوف

2018/05/04 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد مصدر مطلع أن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية واسعة على مواقع جنود التحالف في الساحل الغربي باتجاه مفرق العدين ، مشيرا الى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، وتدمير مدرعتين بصواريخ موجهه شرق مفرق العدين ومصرع من كان على متنهما.وفي الجوف شن الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع التحالف في منطقة وقز بالمصلوب ما أسفر عن وقوع خسائر في صفوف وعتاد المرتزقة.انتهىم .

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