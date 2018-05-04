نائب عن البصرة: شركة تقف وراء إعفاء مدير منفذ سفوان من منصبه

ولفت الخزعلي الى أن “المنافذ الحدودية تحتاج الى مخلصين لإدارتها، ومن الضروري عدم التفريط بمن يمتلك الشجاعة والنزاهة”، مضيفاً أن “إحدى الشركات الفاسدة تقف وراء قرار الإعفاء، وعلى رئيس الوزراء وهيئة النزاهة فتح تحقيق”.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن اعفاء مدير منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت العميد جعفر السوداني وتكليف العميد سامي الربيعي بإدارة المنفذ، وعدت الإعفاء تلبية لمطلب متظاهرين احتشدوا قرب المنفذ.
يذكر أن البصرة التي تعد رسمياً عاصمة العراق الاقتصادية تضم خمسة موانئ تجارية نشطة، كما تحتوي على منفذين حدوديين بريين، هما منفذ سفوان مع الكويت، ومنفذ الشلامجة مع إيران، ومن خلال تلك المنافذ يتم استيراد كميات هائلة من مختلف أنواع البضائع، كما يمر من خلالها مئات المسافرين يومياً.
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