الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


كركوك.. أحداث
2018/05/04 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تغيرت الصورة في هذه المدينة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. أحداث "16 أكتوبر" ألقت بظلالها السلبية على الحملات الانتخابية للكورد ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. أحداث "16 أكتوبر" ألقت بظلالها السلبية على الحملات الانتخابية للكورد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تحذير من سيول وأمطار في العراق الأسبوع المقبل
⋙ بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم
⋙ بالصور .. حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد"
⋙ الصحة الفلسطينية: 1143 إصابة بجراح واختناق بالغاز في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
⋙ الصين تنفي اتهامات أميركا بإصابة طيارين حربيين بأشعة الليزر
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم
⋙ بالفيديو .. مايا دياب تسير بـ"روب حمام" في شوارع لندن لسبب غريب
⋙ بالصور .. حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد"
الأكثر شيوعا