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العبادي: يجب أن لا تفسر الجهات السياسية خطبة المرجعية الدينية حسب رغبتها
2018/05/04 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

شدد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم تفسير الجهات السياسية لخطبة المرجعية الدينية “حسب رغبتها”، فيما دعا أهالي محافظة كربلاء الى المشاركة الفاعلة بالانتخابات لضمان عدم تسليم العراق من جديد لـ”الفاشلين والفاسدين”.

وقال العبادي في كلمة خلال احتفال جماهيري لائتلاف النصر في محافظة كربلاء، حسب بيان اصدره المكتب […]

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