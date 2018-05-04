القبض على متهمين بحوزتهما مخدرات غربي البصرة

2018/05/04 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:القت مفرزة امنية تابعة لشرطة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مخدرات في قضاء الزبير غربي المحافظة.وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي لـ"الغد برس"، أن "قوة امنية تابعة للشرطة المحلية في محافظة البصرة، تمكنت من القاء لقبض متهمين اثنين بحوزتهما مخدرات قرب محل سكناهم في قضاء الزبير".

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واضاف أنه "تم ضبط بحوزة المتهمين 95 حبة مخدرة مع مسدس"، موضحا ان "المتهمين تم تسليمهما الى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات والإجراءات القضائية بحقهما كافة".

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