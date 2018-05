2018/05/04 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن العثور على كدس للمتفجرات غربي محافظة الموصل.

وذكر الناطق بأسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وفق معلومات دقيقة، تمكنت الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، من العثور على كدس للمتفجرات من مخلفات تنظيم داعش الارهابي في قرية شندوخة غربي الموصل”.

وأضاف أن “الكدس يضم 30 عبوة ناسفة محلية الصنع و21 مسطرة تفجير”، مبينا ان “الجهد الهندسي للفرقة قام بتدمير الكدس موقعياً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على كدس للمتفجرات غربي الموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على كدس للمتفجرات غربي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).