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العثور على كدس للمتفجرات غربي الموصل
2018/05/04 | 21:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ نينوى

أعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن العثور على كدس للمتفجرات غربي محافظة الموصل.

وذكر الناطق بأسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وفق معلومات دقيقة، تمكنت الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، من العثور على كدس للمتفجرات من مخلفات تنظيم داعش الارهابي في قرية شندوخة غربي الموصل”.

وأضاف أن “الكدس يضم 30 عبوة ناسفة محلية الصنع و21 مسطرة تفجير”، مبينا ان “الجهد الهندسي للفرقة قام بتدمير الكدس موقعياً”.

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