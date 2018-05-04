أنقرة تعلن عن تنظيم منتدى للمشاركة في حملة البناء والاعمار والاستثمار بالعراق

2018/05/04 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة- واع التقى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري في انقرة اليوم الجمعة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي .وقال الجعفري خلال اللقاء: ان “الاقتصاد يلعب دوما دورا مهما في توطيد العلاقات بين الدول” .من جانبه، قال زيبكجي “انه لا توجد في الدنيا كحنان الام، ولا مدينة مثل بغداد، وهذا مثل تركي، ما يؤكد على أهمية […]

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