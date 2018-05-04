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أنقرة تعلن عن تنظيم منتدى للمشاركة في حملة البناء والاعمار والاستثمار بالعراق
2018/05/04 | 21:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انقرة- واع التقى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري في انقرة اليوم الجمعة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي .

وقال الجعفري خلال اللقاء: ان “الاقتصاد يلعب دوما دورا مهما في توطيد العلاقات بين الدول” .

من جانبه، قال زيبكجي “انه لا توجد في الدنيا كحنان الام، ولا مدينة مثل بغداد، وهذا مثل تركي، ما يؤكد على أهمية […]

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