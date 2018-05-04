الصين تنفي اتهامات أميركا بإصابة طيارين حربيين بأشعة الليزر

2018/05/04 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة ..

نفت بكين، الجمعة، اتهامات أميركية وصفتها بأنها “اعتباطية” حول إصابة طيارين أميركيين بأشعة الليزر، أثناء التحليق فوق قاعدتها العسكرية في جيبوتي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان، “لقد فندنا الاتهامات الخاطئة الصادرة عن الجانب الأميركي عبر القنوات الرسمية.



الصين حريصة على احترام القانون الدولي وكذلك قوانين البلدان التي تتواجد فيها”.

وقدمت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، شكوى رسمية وطلبت من بكين التحقيق في الواقعة التي جرت قبل أسابيع، وفق المتحدثة باسم الوزارة دانا وايت، التي وصفت ما حدث بأنه “في غاية الخطورة”.

وقالت وايت “هذه الممارسات تمثل خطراً حقيقيا على طيارينا”، وعبرت عن قناعتها بأن من وجهوا الليزر القوي هم صينيون.

وذكرت متحدثة أخرى هي الميجور شيريل كلينكل لفرانس برس أن طياري طائرة شحن سي-130، أصيبا إصابات طفيفة في العين أثناء الهبوط في قاعدة لومونييه العسكرية الأميركية قرب مطار جيبوتي الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونيينغ، أنه “بعد تحقيق متأن، أبلغت الصين بصورة واضحة وصريحة الجانب الأميركي بأن الاتهامات الكاذبة لا تتفق مع الواقع”.

وأضافت للصحفيين أن على “الأشخاص المعنيين في الجانب الأميركي الحرص على التحقق من صحة أقوالهم وعدم كيل الاتهامات جزافا”.

وافتتحت الصين في 2017 قاعدة بحرية في جيبوتي على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة الأميركية، هي أول قاعدة عسكرية لها في الخارج./انتهى 25

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