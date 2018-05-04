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الصحة الفلسطينية: 1143 إصابة بجراح واختناق بالغاز في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
2018/05/04 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصيب 1143 فلسطينيا اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

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