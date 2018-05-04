2018/05/04 | 21:48
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عنوان الخبر المرسل:بالصور ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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عنوان الخبر المرسل:بالصور ..
حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد"http://www.skypressiq.net/l/36811
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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