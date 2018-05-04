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بالصور .. حادث مؤسف لـ
2018/05/04 | 21:48
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حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد"http://www.skypressiq.net/l/36811

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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