2018/05/04 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:بالصور ..



حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد"http://www.skypressiq.net/l/36811

إيميل المرسل

إيميل المرسل إليه

الرسالة

إرسال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).